שריפה בעקבות נפילה בנאות חובב

מפעל "אדמה" הוא המתקן התעשייתי שנפגע אחר הצהריים (ראשון) באזור התעשייה נאות חובב, כתוצאה מנפילת שבר יירוט של טיל בליסטי ששוגר מאיראן לעבר דרום הארץ.

לפי הודעה רשמית מטעם חברת "אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ", באירוע לא היו נפגעים בקרב עובדי המפעל.

עם זאת, היקף הנזק שנגרם למבנה ולמתקני הייצור עדיין אינו ברור בשלב זה והוא נבחן על ידי צוותים טכניים של החברה.

בעקבות הנפילה פרצה שריפה גדולה במקום, וצוותי כיבוי והצלה הוזעקו לטפל באירוע המוגדר כאירוע חומרים מסוכנים (חומ"ס).

שלושה צוותי חומ"ס ייעודיים וכוחות ניטור מתחנת באר שבע פועלים במוקדי הדליפה במפעל שנפגע, במטרה לבלום ולאטום מכלים שניזוקו.

פיקוד העורף הוציא התרעה לתושבי האזור בשל חשש לדליפת חומרים רעילים, ועובדי המפעלים הסמוכים התבקשו להסתגר במבנים מוגנים. צוות מד"א העניק טיפול רפואי לאדם אחד שנפגע באורח קל מהדף.

זירת האירוע ברמת חובב

מרכז הנתונים של INSS פרסם סיכום ביניים למלחמה עם איראן, ולפיו הרפובליקה האסלאמית ביצעה בישראל יותר מ-396 גלי תקיפה.

לפי ההערכות, כ-570 טילים חצו, ויותר מ-765 כטב"מים שוגרו. כמו כן, מלבנון בוצעו כ-1,224 גלי תקיפה לעבר ישראל, הכוללים יותר מ-3,800 שיגורים של טילים וכטב"מים. מתימן שוגרו לישראל שני טילים וכטב"ם.

כמו כן, יותר מ-6,000 פעילי משמרות המהפכה נהרגו, ומעל ל-55 בכירים חוסלו באיראן. בלבנון חוסלו יותר מ-850 מחבלים.

לפי הנתונים, עקב התקיפות באיראן 90% מהמשגרים והטילים הבליסטיים יצאו משימוש. 85% ממערכות ההגנ"א הותקפו, ו-92% מכלי השיט העיקריים של איראן ניזוקו או הושמדו. צבא ארה"ב השמיד 150 ספינות וצוללות איראניות. בנוסף, הותקפו שבעה מתקני גרעין מרכזיים.

בלבנון, הותקפו יותר מ-2,100 מטרות, בוצעו מעל ל-1,000 גיחות קרב והוטלו יותר מ-2,200 חימושים.

24 בני אדם נהרגו בישראל מפגיעות ישירות: 19 אזרחים וזרים, וחמישה חיילי צה"ל. בנוסף, נהרגו שבעה בני אדם נוספים בנסיבות עקיפות - תאונות או חבלה בדרך למרחב המוגן. 6,009 בני אדם נפצעו, מתוכם 835 ילדים, ו-68 הם פצועי צה"ל.

יותר מ-5,300 בני אדם מוגדרים כמפונים, מ-43 רשויות. יותר מ-21,552 תביעות הוגשו לקרן הפיצויים.

