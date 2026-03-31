שופט בית המשפט העליון, יחיאל כשר, הורה למשרד הדתות להגיש בתוך חודש וחצי את תגובתו לעתירה שהוגשה לבג"ץ בבקשה לפסול את תוצאות הבחירות לרבנות העיר באר שבע.

העתירה הוגשה על ידי הרב יורם כהן, שהתמודד על התפקיד מול הרב אברהם דרעי - שנבחר בסופו של יום לכהן כרב העיר.

בעתירתו טוען הרב כהן כי הליך הבחירות היה נגוע ב"פגמים מהותיים" אשר פגעו בטוהר ההליך, ליקויים שלטענתו נחשפו בפניו רק בסמוך ליום הבחירות ובימים שלאחריו.

הרב כהן מציין בעתירתו כי טרם פנה לערכאות משפטיות, ניסה למצות את ההליכים מול הגורמים המוסמכים במטרה לקבל הבהרות על הליקויים הנטענים.

בין היתר, פנה הרב כהן לשר לשירותי דת ולוועדה לבחירת רב עיר, אך לדבריו - לא זכה לכל מענה רשמי או ענייני לפניותיו.

לאור שתיקת הגורמים המוסמכים, החליט הרב כהן לפנות לבית המשפט העליון בדרישה להורות על ביטול תוצאות הבחירות ולהורות על עריכת הליך בחירה חדש ותקין.