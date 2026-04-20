הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פרסם הבוקר (שני) פקודת יום לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשפ"ו, שיחל הערב. בדבריו פנה אל חיילי צה"ל ומפקדיו ותיאר את רגעי הדממה והגעגוע הפוקדים את המדינה כולה. "עם שלם מתכנס בתוגה ונושא בליבו את דמותם של גיבורי ישראל", כתב, והדגיש את שליחות ההגנה על הבית שנחרתה בליבם של הנופלים.

לדבריו, אלפי שמות וסיפורים עולים בזיכרון המפקדים והחברים, ובליבן של משפחות רבות שעולמן השתנה לבלי הכר. זמיר קישר בין דור החלוצים ולוחמי המחתרות לבין חיילי צה"ל לאורך השנים, וציין כי אותה שליחות "מפעמת זה שבעים ושמונה שנים בליבם של מיליוני חיילי צה"ל וחיילות צה"ל".

הרמטכ"ל התייחס לכך שמדובר ביום הזיכרון השלישי מאז "האסון הנורא של דורנו", כהגדרתו, וציין כי מדובר בפצע פתוח המעניק לזיכרון משמעות חיה וטעונה.

"מכל קצות הארץ ניבטים אלינו מגיני המדינה", כתב, והוסיף כי סיפוריהם נוכחים בנוף ובחיי היומיום. לדבריו, מורשתם מהווה ציווי להמשך הלכידות ולהגנה על המדינה.

בהמשך דבריו הדגיש כי מאז אותו יום ממשיכים חיילי צה"ל לפעול בכל הגזרות, ביבשה, באוויר ובים, תוך כדי מערכה מתמשכת להגנת המדינה. הוא הזכיר את המבצע "שאגת הארי" מול איראן ואת הלחימה בלבנון, וציין כי "מול איומים על קיומה של מדינת ישראל... נעמוד איתנים ונגיב בעוצמה". לדבריו, גם בתוך הקרבות דמותם של הנופלים מעניקה כוח להמשיך, "קולם שנדם עוד מהדהד בתוכנו".

זמיר התייחס גם למחיר הכבד של המלחמה והדגיש את המחויבות לליווי הפצועים והמשפחות השכולות. "משפחות יקרות, אני נושא בליבי את אובדן בנותיכן ובניכן האמיצים", כתב, והבטיח לעמוד לצידן. עוד הוסיף כי צה"ל ועם ישראל "מרכינים ראש נוכח האובדן ומתחייבים כי זכרם לא יישכח".

בסיום פקודת היום הדגיש הרמטכ"ל את האחריות לדורות הבאים ואת הצורך להמשיך להיאבק על עצמאות וריבונות. "אני יודע עד כמה קשה להמשיך בלעדיהם", כתב, והוסיף כי דמות הנופלים משמשת עבורו מצפן. "נמשיך לשאת את מורשתם של הנופלים עימנו", סיכם, "והם יהיו לנו לאות ולזיכרון... יהי זכרם ברוך".