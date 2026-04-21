דוד גלזר, אביו של חנני גלזר הי"ד שנרצח בטבח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, עלה הבוקר (שלישי) להר הבית והניף את דגל ישראל במתחם.

הפעולה בוצעה כחלק מיוזמה של ארגון "בידינו", שקרא לציבור להפגין נוכחות לאומית וריבונות במקום הקדוש ביותר לעם היהודי במהלך יום הזיכרון ויום העצמאות.

בעת הנפת הדגל, נשא האב השכול תפילה המשלבת בין הכאב האישי לתקווה הלאומית: "אנו מניפים את הדגל בתפילה לגאולה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו".

בארגון "בידינו" הסבירו קראו: "אנו קוראים לעם ישראל להוכיח ברגליים לכל אויבינו ש'מבול אל אקצא' הפך לאוקיינוס הר הבית. אנו קוראים לעולים הרבים להגיע ולהניף את דגל ישראל בהר, במקום הקדוש ביותר לעם היהודי ולחזק את הריבונות!"