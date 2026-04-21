שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, תועד כשהוא מתייפח על קברו של רבו, הרב אחיעד אטינגר הי"ד.

הרב אחיעד אטינגר, ראש ישיבת "עוז ואמונה" בדרום תל אביב, נרצח בפיגוע המשולב בצומת אריאל.

ביום ראשון בבוקר, י' באדר ב' תשע"ט, הגיע מחבל לצומת אריאל ודקר למוות את חייל צה"ל סמל ראשון גל קיידאן, ששמר במקום. המחבל לקח את נשקו של החייל, עלה אל הכיכר שבמרכז הצומת ופתח באש לעבר מכוניות נוסעות.

הרב אחיעד, שכבר עבר ברכבו את הצומת בדרכו לישיבה בתל אביב, שמע את קולות הירי, שב אל המקום ופתח בירי מאקדחו אל המחבל, כשבכך הציל חיי אנשים רבים שהיו בצומת.

הוא נפצע מירי המחבל באורח אנוש, הועבר לבית חולים "בילינסון" בפתח תקווה אך שם נפטר למחרת. בן 47 בהירצחו.

הרב אחיעד הובא למנוחות בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. הותיר אישה ושנים-עשר ילדים, הורים, אח ואחות. כחודש אחרי הירצחו נולדה נכדתו הראשונה.

נאום "האבות והבנים" של השר וסרלאוף בבית העלמין בנהריה

בבית העלמין הצבאי בנהריה נשא השר וסרלאוף דברי זיכרון שגם בהם נגע בדמותו של הרב אחיעד אטינגר הי"ד ובדמות בנו, הראל אטינגר, שנפל בעת שהסתער על מחבלים חמש שנים מאוחר יותר בקרב בדרום לבנון.