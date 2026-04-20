אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יחלו היום (שני) בשעה 16:00 בטקס בבית יד לבנים בירושלים, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וראש העיר משה ליאון.

בהמשך הערב, בשעה 20:00, תישמע צפירת דומייה בת דקה, וישראל כולה תעצור ותתייחד עם זכר הנופלים.

מיד לאחר הצפירה, מתוך דומייה כבדה ותחושת אחדות לאומית, ייערך ברחבת הכותל המערבי הטקס הממלכתי המרכזי. בטקס ישתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

בשעה 21:00 יוקרן במשכן הכנסת אירוע "שירים לזכרם", שצולם מראש ללא קהל, ויועבר בערוץ 7.

האירוע נערך בשיתוף הביטוח הלאומי, הכנסת ומשרד הביטחון, ומבקש להעניק רגע נוסף של זיכרון דרך המוזיקה והיצירה.

מחר בשעה 08:30 יתקיים בהיכל הזיכרון בהר הרצל מעמד הקראת שמות חללי מערכות ישראל, במעמד שר הביטחון. בהמשך, בשעה 11:00, תישמע צפירת דומייה בת שתי דקות, ולאחריה ייערך טקס האזכרה הממלכתי המרכזי, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון.

במקביל לצפירה ולטקס המרכזי, ייערכו טקסי זיכרון בבתי העלמין הצבאיים ברחבי הארץ, כאשר משפחות, חברים ואזרחים יעמדו יחד לצד קברי הנופלים. בשעה 11:02 ייערך במוזיאון ההעפלה בחיפה טקס לזכר חללי ההעפלה והעלייה.

בשעות הצהריים יימשכו הטקסים בהר הרצל, עם טקס האזכרה לחללי פעולות האיבה בשעה 13:00, ובהמשך טקס נוסף בעכו לחללי המחתרות ולעולי הגרדום. כל אלה מצטרפים ליום שלם של זיכרון, כאב והוקרה.

בשעה 19:45 ייחתם יום הזיכרון בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, המסמל את המעבר הכואב בין זיכרון לעצמאות, ואת המשך דרכה של המדינה שנבנתה על זכר הנופלים.