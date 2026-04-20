סא"ל במיל' הרב הלל הורביץ, רב ר"מ 2, שיתף במסר מיוחד לקראת יום הזיכרון על הלך הרוח שהוא פוגש בקרב הפצועים ומשפחותיהם וכן בקרב משפחות הנופלים.

לדבריו, בניגוד לציפיות, השיח בקרב המשפחות אינו כולל טרוניה או האשמה, אלא מתאפיין בגישה של אמונה ומשמעות. הרב הורביץ ציין כי הוא נחשף לכך באופן עקבי במסגרת תפקידו.

"אני ממש מרגיש שיש כאן רוח גדולה, רוח גבורה של שליחות, תודה, הזכות שלנו. אצל כל הפצועים ומשפחותיהם ואצל כל משפחות הנופלים אנחנו לא שומעים שיח של טרוניה, האשמה או תלונה".

הרב הורביץ הוסיף כי גם בקרב בנות זוג, אימהות, אחים ואחיות, ניכרת אותה רוח. "לא שומעים שיח של האשמה, טרוניה אלא שזו שליחות".