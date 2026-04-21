פשיטה ממסוקים בלב ים צבא ארה"ב

כוחות אמריקנים ביצעו הלילה פשיטה מוסקת והשתלטו על המכלית 'טיפאני' בלב האוקיינוס ההודי.

המבצע, שתיעוד ממנו פורסם על ידי משרד המלחמה האמריקני, מדגים את הרחבת המצור הימי על איראן אל מעבר למפרץ הפרסי ומצר הורמוז, תוך פגיעה ישירה ב"צי הצללים" המשמש את טהרן להעברת נפט ואספקה תחת סנקציות.

על פי הדיווח הרשמי של הפנטגון, הכוחות האמריקנים עלו על סיפון המכלית, המוגדרת כ"חסרת מדינה", לאחר שהתברר כי היא מספקת תמיכה חומרית לישויות איראניות. המבצע בוצע ללא תקריות חריגות.

"במהלך הלילה, כוחות ארה"ב ביצעו זכות ביקור, חסימה ימית ועליה לסיפון המכלית המוגדרת 'טיפאני' ללא תקריות באזור האחריות של פיקוד האינדו-פסיפיק", נכתב בחשבון של משרד המלחמה.

בהודעה הבהיר משרד המלחמה האמריקני כי הפעולה אינה מקרית, אלא חלק מאסטרטגיה רחבה לשיבוש נתיבי האספקה האיראניים בעולם כולו: "כפי שהבהרנו, אנו נרדוף מאמצי אכיפה ימיים גלובליים כדי לשבש רשתות בלתי חוקיות ולחסום כלי שיט נתונים לסנקציות המספקים תמיכה חומרית לאיראן - בכל מקום שבו הם פועלים".

בוושינגטון מדגישים כי המרחב הימי הבינלאומי לא יהווה עוד מקום בטוח לספינות המנסות לעקוף את משטר הסנקציות: "מים בינלאומיים אינם מקלט לכלי שיט נתונים לסנקציות. משרד המלחמה ימשיך למנוע משחקנים בלתי חוקיים ומכלי השיט שלהם את חופש התמרון במרחב הימי".