היחידה ללוחמה בטרור של משטרת בריטניה עצרה שמונה חשודים במסגרת חקירה של סדרת פיגועי הצתה בלונדון, שחלקם כוונו למוסדות יהודיים.

שבעה מהמעצרים בוצעו ב-48 השעות האחרונות כחלק מחקירה יזומה בעניין קשירת קשר לביצוע הצתה נוספת. לפי המשטרה, המטרה המיועדת היא מקום הקשור לקהילה היהודית, אך המיקום הספציפי טרם זוהה.

כל העצורים הועברו לתחנת משטרת לונדון ונמצאים במעצר.

הבוקר (שלישי) נעצר גבר בן 39 באילינג. מעצר זה קשור לחקירה בעקבות גילוי צנצנות המכילות חומר לא מסוכן בגני קנזינגטון.

מאז שריפת אמבולנסים של ארגון הצלה יהודי בגולדרס גרין ב-23 במרץ, נעצרו 23 בני אדם בסך הכל. שמונה הואשמו בעבירות הקשורות להצתה, 13 נותרו במעצר או שוחררו בערבות.

ויקי אוונס, המתאמת הלאומית הבכירה ללוחמה בטרור, הצהירה: "הבהרנו היטב שנמשיך ללא פשרות במרדף אחר כל מי שמעורב בביצוע או בתכנון פיגועי ההצתה הללו. לא נסבול את ההפחדה של הקהילות שלנו".

אוונס הוסיפה כי אחד מכיווני החקירה המרכזיים הוא בחינת האפשרות שמשתמשים ב"שליחים פליליים" - אנשים שמקבלים תשלום לביצוע פשע - לביצוע ההצתות.

"המסר שלי לכל מי ששוקל להיות מעורב בפעילות מסוג זה הוא שההימור גבוה וזה בהחלט לא שווה את הסיכון", אמרה אוונס. "כאשר נזהה אותך, נבקש להעמיד אותך לדין. זה יכלול בחינת עבירות במסגרת חוק הביטחון הלאומי, אשר כרוך בעונש משמעותי ומגבלות לכל החיים".