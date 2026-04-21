בעריש אורבך, ניצול שואה בן 105 שהיה אחד האנשים האחרונים שהוברחו מגטו ורשה, הלך לעולמו במלבורן שבאוסטרליה. עד לפני מספר חודשים עדיין היה פעיל ובצלילות מלאה.

רק בחודש אוגוסט האחרון חגג אורבך את יום הולדתו ה-105 במעמד מרשים במלבורן, עם חברים מכל רחבי הקהילה. לכבוד יום ההולדת קיבל מכתבי ברכה מצ'ארלס מלך אנגליה, ראש ממשלת אוסטרליה ואישים נוספים.

אורבך נולד בפולין ב-1920, ובהיותו בן מספר חודשים נפטרה אמו, רבקה, ממחלת הטיפוס. עד שבועות ספורים לפני פטירתו סיפר זיכרונות מילדותו בתלמוד תורה בפולין.

במרץ 1943, זמן קצר לפני המרד בגטו ורשה, הצליח להימלט מהגטו בעזרת אחיו מרדכי, שהיה חלק מהמחתרת האנטי-נאצית.

מרדכי סיפק לו תעודת זהות מזויפת ומדי משטרה פולנית, אך נרצח מאוחר יותר. מלבד אחותו שעלתה לארץ ישראל לפני השואה, כל בני משפחתו נרצחו.

"אם הגרמנים היו מוצאים אותי, הם היו יורים בי במקום, כמו באח שלי", סיפר אורבך על תקופת מסתורו במקלטים עד תום המלחמה.

לאחר המלחמה, כשהבין שלא נשאר לו אף אחד בפולין, יצר קשר עם דוד שחי באוסטרליה. ב-1947 היגר למלבורן, שם בנה עסק סריגה מצליח. ב-1955 נישא לטובה, שנפטרה לפני 15 שנים.