שורדת השבי רב"ט מיאה ליימברג נבחרה למצטיינת נשיא המדינה בטקס שנערך בבית הנשיא במסגרת אירועי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.

ליימברג, שבחרה להתגייס לחיל האוויר לאחר שחרורה מהשבי, נמנית עם 120 חיילים וקצינים שקיבלו את אות מצטיין הנשיא, בזכות מסירותם, מקצועיותם ותרומתם המשמעותית לשירות בצה"ל.

הטקס התקיים במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ובהשתתפות פורום המטה הכללי ומשפחות המצטיינים.

הרצוג התייחס למצטיינים ואמר כי "קשה להיזכר בעוד תקופה בה המצטיינים שלנו הם חיילים שרוב שירותם עבר עליהם במלחמה", והוסיף כי "בזמן מלחמה הם עושים זאת תחת אש. אתם נלחמים את הקרבות עליהם ילמדו הדורות הבאים".

הרמטכ"ל זמיר הדגיש את תרומתם של המצטיינים לביטחון המדינה ואמר כי הם "עמלים למען ביטחון ישראל לילות כימים, ומבטיחים את מעגל החיים ואת הביטחון לאזרחי ישראל כולם", תוך שהוא מציין כי מדובר ב"פסיפס אנושי מרהיב של מסירות ושליחות עמוקה".