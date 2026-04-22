שירות הביטחון הכללי הגיב הבוקר (רביעי) לסערה סביב אייל ציונוב, אושיית טיקטוק שנצפה בטקס המשואות בלבוש המזוהה עם הראשון לציון, ועורר בלבול בקרב צופים רבים שסברו כי מדובר ברב הראשי לישראל.

בשב"כ הבהירו כי "הנדון זוהה כבר בכניסתו לאירוע על ידי שב"כ ככוכב רשת ושלא מדובר ברב הראשי, ועבר בידוק מלא ככלל אורחי האירוע".

עוד נמסר כי "מוטב לציין כי בשום שלב לא נכנס למתחם המאובטח בו נמצא ראש הממשלה ובשום שלב לא נשקפה סכנה לרה"מ ושאר האישים המאובטחים בטקס".

הסערה התעוררה לאחר שהמצלמות בטקס התמקדו מספר פעמים בדמות הלבושה בגלימה וכובע רשמיים, המזוהים עם משרת הראשון לציון. בהמשך התברר כי מדובר בציונוב, שנכנס לאירוע עם הזמנה מסודרת.

לפי הדיווחים, ציונוב לא הציג עצמו כרב הראשי בפני המאבטחים, אולם המראה החיצוני הוביל גם את הבמאי להציבו בפריים המרכזי של השידור מספר פעמים.

עוד עלה כי לא מדובר במקרה ראשון. בשבוע שעבר, לאחר שציונוב עלה להר הבית, פנה גורם בשב"כ ללשכת הרב הראשי בשאלה מדוע לא תואמה העלייה - ורק אז הובהר כי לא מדובר ברב אלא באדם פרטי.

ברבנות הראשית הביעו מורת רוח מהתופעה. גורם ברבנות אמר כי "אנשים חושבים שמדובר ברב הראשי וניגשים אליו להתברך", והוסיף כי נבחנת האפשרות לפעול משפטית, אף שמדובר ב"שטח אפור".