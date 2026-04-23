ארגון הטרור חיזבאללה הפר הבוקר (חמישי) בפעם השישית את הסכם הפסקת האש מאז נכנס לתוקפו.

המקרה האחרון נרשם בדרום לבנון, שם זוהה איום אווירי מעל כוחות צה"ל הפועלים במרחב. צה"ל עדכן כי מערכות ההגנה זיהו כלי טיס בלתי מאויש של חיזבאללה שחג במרחב בו פועלים כוחותינו.

לעבר המטרה שוגר מיירט, ועל פי הדיווח, המטרה לא חצתה לשטח מדינת ישראל ולכן לא הופעלו התרעות. בצה"ל בודקים כעת את תוצאות היירוט.

האירוע הבוקר מצטרף לרצף של הפרות חמורות שנרשמו בימים האחרונים, המעידות על ניסיון של חיזבאללה לאתגר את הכוחות בשטח.

בימים האחרונים הופעל מטען עוצמתי לעבר שיירה צה"לית, שוגרו רקטות לעבר הכוחות בלבנון לצד שיגור ארבעה כטב"מים במועדים שונים לעבר כוחות צה"ל במרחב.

חיזבאללה מקפיד לפרסם הודעות רשמיות של לקיחת אחריות על מרבית הפעולות, עוד בטרם צה"ל מעדכן על האירועים.

למרות ההפרות החוזרות, בישראל נמנעים בשלב זה מתגובה רחבה שעלולה להוביל לקריסת ההסכם הכולל. התגובות הצבאיות ממוקדות בסיכול איומים טקטיים בלבד, כמו חיסול מחבלים המהווים איום מיידי על הכוחות ב"קו הצהוב" ותקיפת משגרים שמהם בוצע ירי לעבר ישראל.