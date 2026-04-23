שוטרי יחידת התנועה הארצית באילת, שעסקו בפעילות אכיפה מוגברת, עצרו לבדיקה שגרתית נהג רכב פרטי.

בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטר, נשמע הנהג כשהוא מבין את חומרת מצבו ומנסה לשכנע את השוטרים להעלים עין: "שתיתי קצת... די נו, תוותר לי... בבקשה ממך... למה עשיתי את זה?".

בבדיקת השכרות נמצאה כמות של 526 מ"ג אלכוהול - יותר מפי שניים מהכמות המותרת בחוק.

בדיקה מעמיקה במסופי המשטרה העלתה כי הנהג, תושב אילת בן 50, הוא עבריין תנועה סדרתי בתחום זה. זוהי הפעם השלישית שבה הוא נתפס כשהוא נוהג תחת השפעת אלכוהול, תוך שהוא מסכן את עצמו ואת שאר משתמשי הדרך.

בעקבות הממצאים, הנהג הובא לחקירה בפני בוחני התנועה ובסיומה הוחלט לכלוא אותו. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו בשלושה ימים נוספים. בנוסף, רכבו של הנהג הושבת ונגרר מהמקום.