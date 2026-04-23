בשורות משמחות: הילדה בת ה-7 מערד, שנפצעה באורח אנוש במהלך מבצע "שאגת הארי", שוחררה לביתה לאחר תקופת אשפוז ממושכת וטיפול רפואי מורכב.

הילדה נפצעה מפגיעת הדף ורסיסי זכוכית שהתנפצו מחלון ביתה, ופונתה תחילה לבית החולים סורוקה כשהיא במצב מסכן חיים, עם דימומים רבים ופגיעה רב-מערכתית.

בבדיקות שנערכו התברר כי רסיסים חדרו לבטנה וגרמו לפגיעה משמעותית בכבד, כולל חתך בכלי דם ופגיעה בצינור המרה - פציעות שהצריכו ניתוחים דחופים והתערבות כירורגית מורכבת.

לאחר ייצוב מצבה הועברה הילדה ליחידה לטיפול נמרץ במרכז שניידר לרפואת ילדים, שם עברה סדרת ניתוחים מורכבים ואשפוז ממושך במחלקה הכירורגית.

ד"ר מיכאל גורביץ, מנהל יחידת השתלות כבד בשניידר, שניתח את הילדה, תיאר את המורכבות הרפואית: "מדובר בפציעה מורכבת ורב מערכתית עם סכנת חיים מיידית. נדרשה עבודת צוות אינטנסיבית ושילוב של מספר תחומים כירורגיים כדי לייצב את מצבה ולשקם את הפגיעות בכבד ובמערכת המרה. לשמחתנו, בזכות ההתערבות המהירה והטיפול המתמשך, הצלחנו להציל את חייה, וכעת היא ממשיכה בתהליך ההחלמה בביתה".

אביה של הילדה הודה בהתרגשות לצוות הרפואי: "עברנו רגעים שלא ניתן לתאר במילים. ראינו את הילדה שלנו נלחמת על החיים, והצוות בשניידר לא ויתר עליה לרגע. בזכותם היא איתנו היום. אין לנו מילים להודות על המקצועיות, המסירות והלב הגדול של כל מי שלקח חלק בטיפול בה".