האב השכול איציק בונצל וחברי הכנסת טלי גוטליב ואריאל קלנר התראיינו לערוץ 7 במסדרונות בג"ץ, על רקע הדיון בעתירות להקמת ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל", והביעו ביקורת חריפה על התנהלות בית המשפט.

בונצל תיאר אירוע חריג במהלך הדיון, שבו השופטים פונו מהאולם בבהילות. לדבריו, התחושה בקרב המשפחות השכולות היא כי אינן מקבלות מענה מספק וכי נמנעת מהן האפשרות להיות חלק מהדיון הנוגע ישירות לכאב האישי שלהן.

לדבריו, המחלוקת אינה בין משפחות שכולות, אלא סביב הגורמים המבקשים להוביל את המהלך, כאשר כלל המשפחות מבקשות להגיע לחקר האמת.

לצד זאת, הוא הביע התנגדות למעורבות בג"ץ בקביעת מנגנון החקירה וטען כי יש להמתין עם הקמת ועדה עד לאחר סיום הלחימה.

חברת הכנסת גוטליב תקפה את עצם קיום הדיון בעיתוי הנוכחי, זמן קצר לאחר ימי הזיכרון והעצמאות, וטענה כי הדבר מעמיק את הקרע בין משפחות שכולות. לדבריה, קיים צורך בחקירה, אך לא באמצעות כפייה שיפוטית של סוג הוועדה או הרכבה.

עוד טענה כי האמון במערכת המשפט נפגע בקרב חלק מהציבור, וכי יש לבחון דרכים חלופיות לחקירת האירועים, בהן הקמת ועדת בדיקה ממשלתית בעלת סמכויות רחבות.

היא גם התייחסה לעצירת עבודת מבקר המדינה והעלתה תהיות לגבי היכולת להגיע לחקר האמת במסגרת המנגנונים הקיימים.

חבר הכנסת קלנר התייחס לאירועים מחוץ לאולם וטען כי מדובר בזעקה של משפחות שכולות המבקשות לקחת חלק בדיון. לדבריו, מניעת כניסתן מעלה שאלות לגבי פומביות הדיון והיחס כלפי הציבור.

קלנר הדגיש כי יש להקים מנגנון חקירה שיבחן את כלל הגורמים המעורבים - מדיניים, צבאיים ומשפטיים - והבהיר כי הוא פועל לקידום חקיקה שתסדיר זאת. הוא הביע התנגדות להקמת ועדה בראשות גורמים משפטיים בלבד, בטענה כי יש צורך בגוף שיזכה לאמון רחב יותר בציבור.

שלושת המרואיינים הדגישו כי אין מחלוקת על עצם הצורך בחקירה, אלא על הדרך לביצועה, כאשר המוקד נותר סביב שאלת זהות הגוף החוקר והעיתוי הנכון להקמתו.