חיזבאללה הפר הערב (חמישי) את הפסקת האש וירה ארבע רקטות לעבר אזור שתולה שבגליל המערבי.

כל הרקטות יורטו על ידי מערכות ההגנה האוויריות. לא נרשמו נפילות בשטח ישראל ולא דווח על נפגעים.

מצה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב שתולה לפני זמן קצר, זוהו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון לשטח הארץ. חיל האוויר יירט את השיגורים, התרעות הופעלו על פי מדיניות".

מאז שעות הבוקר נטל חיזבאללה אחריות על חמש התקפות נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון. באחת מהן מחבלים של חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוחותינו. לוחם מילואים נפצע קל ונזקק לטיפול. משפחתו עודכנה. זמן קצר לאחר מכן, צה"ל תקף תשתיות טרור במרחב.

תיעוד: חיסול מחבלים שניסו לפגוע בכוחות צה"ל בלבנון צילום: דובר צה"ל

בהמשך נמסר כי צה"ל תקף וחיסל במהלך היום שלושה מחבלים חיזבאללה, ששיגרו טיל קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר ללא הצלחה.

כמו כן, חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב עיינתא שבדרום לבנון. חלקם יורטו וחלקם נפלו בסמוך לכוחות. אין נפגעים לכוחותינו.

בהמשך, צה"ל זיהה שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור והשמיד אותם.

האירועים הללו מצטרפים לרצף של הפרות חמורות שנרשמו בימים האחרונים, המעידות על ניסיון של חיזבאללה לאתגר את הכוחות בשטח.

בימים האחרונים הופעל מטען עוצמתי לעבר שיירה צה"לית, שוגרו רקטות וטיל נ"ט לעבר הכוחות בלבנון לצד שיגור ארבעה כטב"מים במועדים שונים לעבר כוחות צה"ל במרחב.

חיזבאללה מקפיד לפרסם הודעות רשמיות של לקיחת אחריות על מרבית הפעולות, עוד בטרם צה"ל מעדכן על האירועים.

למרות ההפרות החוזרות, בישראל נמנעים בשלב זה מתגובה רחבה שעלולה להוביל לקריסת ההסכם הכולל.

התגובות הצבאיות ממוקדות בסיכול איומים טקטיים בלבד, כמו חיסול מחבלים המהווים איום מיידי על הכוחות ב"קו הצהוב" ותקיפת משגרים שמהם בוצע ירי לעבר ישראל.