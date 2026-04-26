דודו של סמל עידן פוקס ז"ל, שלומי ערה, סיפר הערב (ראשון) כי לתקרית בה נהרג אחייינו מפגיעת רחפן נפץ היתה עדה חברתו המשמשת בתפקיד תצפיתנית.

בשיחה עם ynet סיפר ערה "החברה שלו היא תצפיתנית, ומיום שהוא נכנס ללבנון הם תיאמו מתי ייצאו יחד. היום בבוקר היא ראתה את האירוע, את הפצועים ושאלה אם עידן שם. אמרו לה שלא, אבל הייתה לה תחושה רעה. בדיעבד מסתבר שהיא ראתה את החבר שלה, שהיא כל כך אהבה והוא אהב אותה, נהרג בלבנון. היא בשוק כמו כולנו".

הוא ספד "עידן היה אדם שידע לחבר בין אנשים. הוא היה מאוד מחובר לארבעת האחים שלו, בעיקר לרני ששנה מתחתיו, ויש גם את עוז ורז בן התשע ששאל רק בשבת מתי אחיו יוצא הביתה".

פוקס, בן 19, מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, עוצבת 'סער מגולן' (7), נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא יובא למנוחות מחר (שני) בשעה 16:00 בחלקה הצבאית בבית העלמין סגולה בעירו.

בתקרית בה נפל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל. ששת הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

האירוע הקשה התרחש סמוך לשעה תשע בבוקר. מחבלי חיזבאללה שיגרו כטב"ם נפץ לעבר טנקים של גדוד 77 מחטיבה 7 של השריון שפועלים בכפר א-טייבה בדרום לבנון - כארבעה קילומטרים מהגבול. הכוח שעסק בתיקונים בטנק בשטח פתוח סמוך למבנים - נפגע.

בהמשך התקרית שוגרו שני רחפני נפץ נוספים לעבר הכוחות. אחד מהם יורט והתפוצץ בסמוך לכוחות שפינו את הפצועים. לא היו נפגעים בתקריות הללו. צה"ל תקף בתגובה תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד "לב כולנו דואב את נפילתו של הלוחם סמל עידן פוקס ז"ל בקרב בדרום לבנון. רעייתי ואני, יחד עם כל אזרחי ישראל, שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של עידן ז"ל ומשתתפים בצערה על האובדן הכבד, ומאחלים החלמה מהירה ושלמה ללוחמינו שנפצעו בתקרית הקשה. עידן ז"ל לחם בגבורה ובעוז רוח יחד עם חבריו כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון, וכך נמשיך לעשות. יהי זכרו ברוך ונצור לעד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד "אני מרכין ראש על נפילתו של סמל עידן פוקס, לוחם בגדוד 77 שנפל בקרב בדרום לבנון, ושולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו בשעה קשה זו. עידן ז"ל לחם בגבורה, לצד שאר לוחמינו הגיבורים, למען ההגנה על תושבי הצפון נגד ארגון טרור אכזר - שישלם מחיר כבד על פעולותיו.

אני מאחל החלמה מהירה ושלמה ללוחמים שנפצעו באירוע הקשה, ומחזק את לוחמי צה"ל שפועלים בעוצמה ובנחישות בלבנון. צה"ל ימשיך לפעול עם כל האמצעים והגיבוי הנדרש - עד להשגת ביטחון מלא לתושבי הצפון. יהי זכרו של עידן ברוך".

ראש העיר פתח תקווה רמי גרינברג ספד "משתתף בצערם הכבד של משפחת פוקס-ערה על נפילת הבן, האחיין והנכד, גיבור ישראל, החייל עידן פוקס ז"ל - במסגרת הלחימה בדרום לבנון. עידן תושב העיר פ"ת- שכונת פסגת הדר ,בוגר תיכון בן גוריון בעיר. משתתפים בצער הכבד של המשפחה. יהי זכרו ברוך".