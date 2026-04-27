ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה הלילה (שני) לבטל את ההילולה במירון בל"ג בעומר, על רקע שבריריות הפסקת האש בלבנון. ההחלטה התקבלה לאחר מספר הערכות מצב ביטחוניות בראשותו.

במכתב ששלח מזכיר הממשלה יוסי פוקס לחברי הממשלה נכתב כי ההחלטה התקבלה בעקבות העדכון של פיקוד העורף בנוגע למדיניות ההתגוננות. העדכון כולל הגבלת התקהלות של עד 1,500 איש ביישובי קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה.

עוד צוין כי בעקבות המצב הוחלט שאירועי הילולת ר' שמעון בר יוחאי במירון לא יתקיימו השנה במתכונת רבת משתתפים. במקום זאת, הם ייערכו במתכונת סמלית בלבד ובהתאם למדיניות ההתגוננות.

במכתב הודגש כי הרקע להנחיה הוא "החשש מאירוע רב נפגעים בשל שבריריות הפסקת האש מול לבנון, קרבת האתר לגבול לבנון, שיגור רקטות לאזור וקושי בפינוי נרחב ובזמנים רלוונטיים של משתתפי ההילולה".

נמסר כי הנחיות פרטניות לגבי המתכונת הסמלית של ההילולה יימסרו סמוך יותר למועד האירוע על ידי הגורמים המוסמכים.