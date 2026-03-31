מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. 16 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים, ונמנע אחד.

החוק מסדיר את הארגון והביצוע של אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון בהוראת שעה לשנת 2026.

במסגרת זאת, ייערך אירוע הדלקה מרכזי במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, וכן אירועים נוספים במתחמים שהוקמו על ידי משרד ירושלים ומסורת ישראל. במצב מיוחד בעורף, מפקד פיקוד העורף יוכל לקבוע הוראות בהתאם לנדרש.

הצעת החוק מבוססת על דוחות ועדת החקירה ועל לקחים שהופקו בעקבות יישום הוראות השעה בשנים האחרונות. ההצעה מביאה לידי ביטוי המלצה מרכזית מדוח ועדת החקירה, שעניינה עקרון הניהול האחוד של האירוע וריכוז האחריות בידי גורם אחד.

את הצעת החוק הציג יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל, ואת הדיון סיכם השר האחראי על ההילולא בשנה זו, שלמה קרעי.

שר ירושלים ומסורת ישראל לשעבר, ח"כ מאיר פרוש, האחראי על ההילולא בשנים האחרונות, נאם במליאת הכנסת ואמר: "החוק הוא נדבך חשוב בפעילות הכוללת למען קיומה של ההילולא המסורתית בשמחה ובבטחה".

"לפני שלוש שנים, כאשר קיבלתי לראשונה את האחריות על הילולת רשב"י במירון, כמעט אף אחד לא האמין שהמשימה הזו - קיום ההילולא בשמחה ובבטחה - היא ישימה. השנה תהיה השנה הרביעית, כאשר השר שלמה קרעי הוא אחראי מטעם הממשלה על אירועי ל"ג בעומר במירון", הוא אמר.

"עשינו מאז את הבלתי ייאמן, בכוחות משותפים, וההילולא התקיימה בשמחה ובבטחה. אני זוכר את פגישתי הראשונה עם משפחות הנספים באסון מירון, הפגישה הראשונה שקיימתי אחרי כניסתי לתפקיד, אשר ביקשו ממני להוציא את המשימה הזו אל הפועל".

פרוש הוסיף: "למדנו כי ניתן לשלב בין קדושת המקום לבין 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. הוכחנו כי כאשר יש ניהול אחראי, שקיפות ושיתוף פעולה עם הציבור - ניתן לקיים הילולא מכובדת ובטוחה".

הוא התייחס למצב הביטחוני בצפון: "אנחנו עוקבים בדאגה אחרי המצב הביטחוני בצפון. עם זאת, ואם זה לא יהיה המצב, אני רוצה להדגיש כי מה שהיה בשנת תשפ"ד לא יכול לחזור על עצמו. על אנשי המקצוע יחד עם המשטרה יהיה לגבש מתווה מאוזן יותר, אשר לא מסתיים במראות בלתי נסבלים של אלימות ומהומות".

השר קרעי אמר: "אני רוצה להודות לח"כ הרב מאיר פרוש. נכנסתי למתווה בנוי של קיום ההילולא בשמחה ובבטחה. הרב פרוש הוכיח שזה אפשרי ואנחנו רק עושים שיפורים קלים יחד איתו. האחריות עלי, אבל זה פיקדון עד שיחזור לממשלה".