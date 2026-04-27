רשת "פיצה האט" הודיעה כי החלה לגבש מתווה תמיכה למשפחתו של ימנו בנימין זלקה ז"ל, שנרצח בערב יום העצמאות בסניף בכפר גנים בפתח תקווה.

לפי הודעת הרשת, אחד הצעדים המרכזיים במסגרת המתווה הוא המשך העברת משכורתו של זלקה למשפחתו מדי חודש, סכום שהיה משתכר בעבודתו בסניף.

הצעד נועד לסייע למשפחה להתמודד עם האובדן הקשה ולספק להם משענת כלכלית יציבה בעקבות הטרגדיה שפקדה אותם.

בנוסף לתמיכה הכלכלית, הרשת מגבשת מעטפת סיוע ייעודית הכוללת ליווי פסיכולוגי ותמיכה רגשית לצוות העובדים בסניף שבו אירע האסון.

ימנו זלקה ז"ל נרצח לאחר שוויכוח בסניף הפיצרייה הסלים לאלימות קשה. חבורת נערים שהגיעה למקום החלה לרסס "ספריי שלג" בתוך העסק. ימנו, שביקש מהם לחדול ולצאת מהמקום, הותקף באלימות ונדקר למוות.

נכון להיום, המשטרה עצרה תשעה חשודים במעורבות בפרשה, בהם קטין שנעצר אחר הצהריים. המצוד אחר מעורבים נוספים נמשך תחת צו איסור פרסום על פרטי החקירה.