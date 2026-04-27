חיל האוויר השלים אמש את התחקיר הראשוני של האירוע החמור שהתרחש אתמול בדרום לבנון, במהלכו ניסו מחבלי חיזבאללה לפגוע במסוק "ינשוף" בעת שהיה על הקרקע למשימת חילוץ פצועים.

הפרטים החדשים מהתחקיר, שפורסמו הערב (שני) ב"כאן חדשות", שופכים אור על שניות הדרמה שבהן נמנע אסון כבד.

האירוע התרחש במהלך פינוי הנפגעים מתקיפת הכטב"ם הקטלנית שבה נפל סמל עידן פוקס ז"ל ונפצעו שישה לוחמים נוספים.

על פי ממצאי התחקיר, המסוק הראשון נחת בשטח, קלט שלושה פצועים והמריא בתוך 34 שניות בלבד. המסוק השני נחת מיד אחריו כדי לקלוט את יתר הפצועים. בעודו על הקרקע, זוהה רחפן נפץ של חיזבאללה שנפל במרחק קצר מהמקום.

הטייסים, שחשו בסכנה המיידית, קיבלו החלטה והמריאו מיד - ללא קבלת אישור מהמפקד בתא האחורי, כפי שמתחייב בנהלים הרגילים. המסוק שהה על הקרקע 24 שניות בלבד.

בשל הקרבה של הנפילה למסוק, עלה חשש כי רסיסים פגעו במערכות או בגוף כלי הטיס. בעקבות זאת, הוחלט בחיל האוויר לא להסתכן בטיסה ישירה לבית החולים ובוצעה עצירת ביניים במנחת מחניים.

במחניים בוצעה בדיקה מקיפה לכלי הטיס, בעוד מסוק שלישי הוקפץ כדי להשלים את פינוי הפצועים ליעדם. בסיום הבדיקה התברר כי למרבה המזל, לא נמצאו פגיעות במסוק והוא הוחזר לכשירות.

בצה"ל ובחיל האוויר מגדירים את איום הרחפנים על מסוקים על הקרקע כ"איום יחסית חדש" במערכה מול חיזבאללה.

התחקיר מדגיש כי הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים כרגע מוגבלים, ולכן בכוונת החיל לבצע שינויים טקטיים באופן מיידי.