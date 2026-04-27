נשיא לבנון, ג'וזף עון, מאשר כי מטרת המשא ומתן הישיר עם ישראל היא להביא לסיום המלחמה, ותוקף במשתמע את חיזבאללה על הפגיעה בלבנון.

בפגישה עם נציגי תושבים מדרום לבנון אמר עון כי הוא חותר לקדם הסכם הפסקת אש עם ישראל, בדומה להסכם שנחתם בשנת 1949.

"האם הסכם הפסקת האש היה השפלה?" שאל עון, והדגיש: "אני מבטיח לכם שלא אסכים להגיע להסכם משפיל" עם ישראל.

בהתייחסו ברמיזה לחיזבאללה אמר עון כי "מי שהוביל אותנו למלחמה בלבנון, מאשים אותנו היום על כך שהחלטנו ללכת למשא ומתן, בטענה שאין הסכמה לאומית. השאלה שלי אליהם היא: האם כשאתם הלכתם למלחמה, קיבלתם תחילה הסכמה לאומית?"

לדבריו, "מה שאנחנו עושים אינו בגידה. הבגידה היא של מי שלוקח את ארצו למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים".

מוקדם יותר, מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, האשים את ממשלת לבנון בכניעה לישראל, הביע התנגדות לקיומו של משא ומתן ישיר עמה, ואף איים בגרירת לבנון למצב של אי-יציבות ביטחונית.