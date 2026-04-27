האמא מבקשת להתפלל לרפואת בנה ללא קרדיט

חווה, אמו של לוחם שנפצע קשה בתקרית רחפן נפץ בלבנון אתמול, פנתה היום (שני) לציבור בבקשה לפעול למען החלמת בנה.

בסרטון ובהודעה שהופצו ברשתות החברתיות, פנתה חווה ממסדרונות בית החולים בבקשה אישית לכל אחד ואחת: "אני פונה אליכם כי הבן שלי אתמול נפצע בתקרית בלבנון, פציעה קשה, אליאב בן חווה".

היא ביקשה מהציבור: "אני מבקשת מכם, אני פונה אליכם, כמו שהוא עשה מעל הטבע, תעשו בבקשה משהו מעל הטבע. משהו שקשה לך - אם זה בצניעות, אם זה בשמירת שבת, אם זה לסלוח למישהו שפגע בך. בבקשה, תעשו בשבילו מה שאתם יכולים. בעזרת השם שאני אבשר בשורות טובות".

אליאב נפצע במהלך פעילות מבצעית כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה. בתקרית נפל סמל עידן פוקס ז"ל ונפצעו מספר לוחמים נוספים.