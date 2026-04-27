לוחם ה-MMA הישראלי חיים גוזלי הגיע לבית האבלים של משפחת זלקה, לאחר רצח ימנו בנימין זלקה ז"ל, ושב משם כשהוא מזועזע.

"כואב הלב לראות את ההורים", אמר גוזלי בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. "אי אפשר לתאר את זה, אני לא יודע אפילו מה להגיד".

בסרטון הוא לא חסך במילים קשות נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "אסור לך להיות בכלל בממשלה, אסור לך להיות בכלל בכנסת. אתה הפקרת את כל המדינה, את כל הביטחון שלנו. התעסקת בכאלה שטויות בתקופה האחרונה. הפקרת את כל המדינה בפנים".

הוא המשיך ותקף את התנהלות בן גביר: "הפקרת את הכל, נתת לאלימות לעלות, לא עשית שום דבר. לא יודע מה אתה עושה בכלל בתפקיד הזה, זה לא תפקיד בשבילך בכלל. אסור לך להיות בכלל בממשלה. במקום להתעסק בפשיעה, במקום להתעסק בדברים שהורסים את המדינה הזאת, במה אתה מתעסק כל היום?"

לטענתו, הפשיעה המשתוללת נובעת מחוסר הרתעה: "ילדים נרצחים, איפה אתה? איפה המשטרה שלך? מגן על שוטרים שסורחים, אתה בושה וחרפה. אין חוק במדינה הזאת, לאף אחד לא אכפת מכלום, אף אחד לא משלם את המחיר, אף אחד לא עושה שום דבר, אנשים יודעים שאם הם יעשו משהו, אין לזה השלכות".

לצד הביקורת הקשה, גוזלי הביע התרגשות מהתגייסות הציבור למען משפחת זלקה: "זה שיגע אותי לראות שם את המשפחה, ולראות באמת את עם ישראל, איך כולם מגיעים לשם ואנשים שלא מכירים הגיעו. זה רק מראה כמה אנחנו יכולים להיות ביחד, כמה זה לא משנה שמאל, ימין, אנחנו בסופו של דבר כולנו יהודים, יש לנו לב יהודי, והנה ברגע האמת, כולם הגיעו לשם וחיפשו את המשפחה, אנשים שלא מכירים".