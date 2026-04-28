צה"ל פרסם היום (שלישי) נתונים ותיעודים חדשים מפעילות חטיבת ביסל"ח, הפועלת תחת פיקוד אוגדה 91 בדרום לבנון.

הלוחמים, שנמצאים במוקד הלחימה במערכים הקדמיים של חיזבאללה, השלימו רצף פעולות שפגעו משמעותית ביכולותיו המבצעיות של ארגון הטרור.

על פי הדיווח, הכוחות השמידו מעל 1,000 תשתיות טרור ששימשו את מחבלי חיזבאללה להוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

בין התשתיות שהושמדו, מבנים ממולכדים שהוכנו מראש למשימות מארב ופיצוץ נגד לוחמים ומבנים בהם אותרו אמצעי לחימה.

במהלך הפשיטות והסריקות בתוך הכפרים והשטחים הסבוכים, איתרו הלוחמים מאות אמצעי לחימה מסוגים שונים.

השלל המבצעי כלל: מקלעים, רובי 'קלאצ'ניקוב', אקדחים ותחמושת רבה, רימונים, מוקשים, פצצות מרגמה ורקטות RPG וכן טילי נ"ט.