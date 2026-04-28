המשטרה פרסמה היום (שלישי) תיעוד של מרדף מבצעי דרמטי שהתרחש אתמול בשעות אחר הצהריים ברחובות באקה אל-גרבייה.

לוחמי ואופנועני החטיבה הטקטית של משמר הגבול, שפעלו בעיר במסגרת המאבק בפשיעה ובנהיגה מסוכנת, זיהו רוכב אופנוע שלוחית הזיהוי שלו מוסתרת ומקופלת.

הלוחמים סימנו לחשוד לעצור בצד הדרך לבדיקה, אך זה בחר לפתוח בנסיעה פרועה. במהלך ההימלטות סיכן הרוכב את הולכי הרגל והנהגים במקום, תוך שהוא מתעלם מקריאות הלוחמים.

אופנועני החטיבה הטקטית דלקו אחריו ברחובות העיר עד שזה התנגש ברכב חולף. גם לאחר הנפילה מהאופנוע, החשוד ניסה להימלט רגלית מהזירה. לוחמי מג"ב פרקו במהירות מהאופנועים המבצעיים, צמצמו טווח והשתלטו עליו.

בבדיקה שנערכה לאחר המעצר התברר כי החשוד, צעיר בן 21 תושב העיר, הינו פסול נהיגה.

הוא נעצר לחקירה ובהמשך שוחרר לצורך קבלת טיפול רפואי בעקבות פציעה קלה שנגרמה לו כתוצאה מההתנגשות במהלך המרדף.