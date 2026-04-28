איחוד האמירויות, אחת מיצואניות הנפט המרכזיות בעולם, הודיעה היום (שלישי) על החלטתה לפרוש מארגון אופ"ק ומאופ"ק+ ב-1 במאי - צעד שמטלטל את שוק האנרגיה הגלובלי.

המהלך מגיע בתקופה של חוסר יציבות בשווקים, על רקע המלחמה מול איראן והשלכותיה על הכלכלה העולמית.

באופ"ק נשענים מזה שנים על שליטה בהיקף ההפקה כדי להשפיע על מחירי הנפט, והפרישה מעוררת חשש לפגיעה ביכולת של הארגון.

לפי הערכות, האמירויות היא אחת המדינות הבודדות בארגון, לצד ערב הסעודית, שמחזיקות ביכולת הפקה עודפת - מרכיב מרכזי בכוחו של הארגון להשפיע על השוק.

בזירה הבינלאומית, המהלך נתפס גם כהישג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמתח בעבר ביקורת על אופ"ק והאשים את המדינות החברות בו בהעלאת מחירי הנפט על חשבון הכלכלה העולמית.

עוד צוין כי האמירויות הביעה בתקופה האחרונה ביקורת על מדינות ערביות אחרות, שלדבריה לא פעלו די להגן עליה מפני התקיפות האיראניות במהלך המלחמה.