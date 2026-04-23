נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז כי "אין מסגרת זמן" לחידוש השיחות עם איראן. זאת לאחר שהאריך את הפסקת האש עד שמנהיגיה יגישו הצעה לעסקה.

"אנשים אומרים שאני רוצה לסיים את זה בגלל בחירות האמצע, זה לא נכון", אמר טראמפ, והוסיף כי הממשל מבקש "להשיג הסכם טוב עבור העם האמריקני".

טראמפ התחייב להמשיך את המצור האמריקני שהוטל על נמלי איראן גם לאחר הארכת הפסקת האש, ולא ציין מועד לסיומו.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, אמרה מוקדם יותר לעיתונאים דברים דומים, וציינה כי טראמפ "לא קבע מועד סופי" להגשת הצעה מצד איראן לסיום המלחמה.

"ברור שיש הרבה פילוג פנימי [באיראן]. זהו מאבק בין הפרגמטיסטים לבין הקיצונים באיראן כעת, והנשיא רוצה תגובה מאוחדת. בזמן שאנו ממתינים לתגובה הזו, קיימת הפסקת אש בכל הנוגע לפעילות הצבאית ולתקיפות הקינטיות, אך מבצע 'זעם כלכלי' נמשך", הדגישה. "גם המצור הימי היעיל והמוצלח על ספינות וכלי שיט הנעים אל נמלי איראן וממנה נמשך. אנו חונקים לחלוטין את כלכלתם באמצעות המצור הזה. הם מפסידים 500 מיליון דולר ביום".

היא הוסיפה: "הנשיא לא קבע מועד סופי לקבלת הצעה איראנית, בניגוד לחלק מהדיווחים שראיתי היום. בסופו של דבר, לוח הזמנים ייקבע על ידי נשיא ארצות הברית".

עוד אמרה הדוברת: "כולנו רואים מסרים ורטוריקה שונים היוצאים מאיראן. מה שהם אומרים בפומבי שונה מאוד ממה שהם אומרים לצוות המשא ומתן שלנו בשיחות פרטיות".

לוויט הסבירה כי טראמפ "בחר להאריך את הפסקת האש משום שאיראן היא זו שצריכה להתעשת. ארצות הברית והנשיא טראמפ הבהירו היטב את דרישותינו, את הקווים האדומים שלנו ואת מה שאנו צריכים לראות כבר מן ההתחלה".

לוויט אמרה בתשובה לשאלה של כתב "פוקס ניוז" כי במסגרת המשא ומתן לסיום המלחמה, איראן נדרשת להסכים להעביר לארצות הברית את האורניום המועשר שבשטחה.