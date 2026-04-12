סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, אמר הבוקר (ראשון) כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן, שהתקיימו בפקיסטן, הסתיימו לאחר 21 שעות ללא הסכם, לאחר שאיראן סירבה לקבל את תנאי וושינגטון להסדר.

במסיבת עיתונאים באיסלאמאבאד תיאר ואנס את השיחות כענייניות, אך בסופו של דבר ככאלה שכשלו בניסיון להשיג הסכם.

"עסקנו בכך כבר 21 שעות, וניהלנו מספר דיונים ענייניים עם האיראנים. זו הבשורה הטובה", אמר. "הבשורה הרעה היא שלא הגענו להסכם. ואני סבור שזו בשורה רעה לאיראן הרבה יותר משהיא בשורה רעה לארצות הברית. לכן אנו חוזרים לארצות הברית מבלי שהגענו להסכם".

ואנס הדגיש כי ארצות הברית העבירה באופן ברור את עמדותיה במהלך המשא ומתן.

"הבהרנו היטב מהם הקווים האדומים שלנו, על מה אנחנו מוכנים להתגמש ועל מה אנחנו לא מוכנים להתגמש. עשינו זאת בצורה הברורה ביותר, והם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו", אמר סגן הנשיא, שסירב לפרט כשנשאל אלה תנאים דחתה איראן.

"ובכן, לא אפרט את כל הפרטים כי אינני רוצה לנהל משא ומתן בפומבי לאחר שניהלנו משא ומתן פרטי של 21 שעות", אמר. "אבל העובדה הפשוטה היא שאנחנו צריכים לראות מחויבות מצדם שלא יחתרו לנשק גרעיני, ושלא יחתרו לאמצעים שיאפשרו להם להשיג נשק גרעיני במהירות. זהו היעד המרכזי של נשיא ארצות הברית, וזה מה שניסינו להשיג באמצעות השיחות הללו".

הוא תיאר את הגישה האמריקנית כגמישה וכזו שנעשתה בתום לב. "הנשיא אמר לנו: עליכם להגיע לשם בתום לב ולעשות את המאמץ הטוב ביותר להשיג הסכם. עשינו זאת, ולצערנו לא הצלחנו להתקדם".

ואנס אישר כי היה בקשר תדיר עם הנשיא טראמפ ועם צוות הביטחון הלאומי לאורך כל השיחות הממושכות. לסיום, ציין כי ארצות הברית יוצאת מהשיחות עם מה שהוא כינה "ההצעה הסופית" שלה.

לאחר שסגן הנשיא הודיע על כישלון השיחות בפקיסטן, גם בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי המשא ומתן הסתיים ללא הסכם. "דרישות מוגזמות של ארה"ב מעכבות מסגרת והסכם משותפים", נמסר.

בסוכנות הידיעות פארס, המנוהלת אף היא על ידי משמרות המהפכה, ציינו כי "נושאים שונים, כולל מצר הורמוז וזכויות גרעיניות, היו בין נקודות המחלוקת בשיחות".