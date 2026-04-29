ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הבוקר (רביעי) לדחות את פתיחת הדיון במשפטו בתיקי האלפים בשלוש שעות, אך בית המשפט סירב לבקשה והדיון ייפתח כמתוכנן בשעה 09:30.

בבקשת נתניהו נכתב כי הבקשה לדחות את תחילת הדיון לשעה 12:30 היא בשל לו"ז ביטחוני על רקע המשך הלחימה בזירות השונות.

ראש הרכב השופטים, רבקה פרידמן-פלדמן, דחתה את הבקשה וכתבה: "מעיון בבקשה ובחומר החסוי לא נמצאה תשתית מספקת המצדיקה את השינוי המבוקש במועד הדיון והוא יתקיים כמתוכנן".

הדיון הבוקר מתקיים לאחר שאמש הזמין נשיא המדינה יצחק הרצוג את הצדדים בתיקי האלפים לשיחות על הסדר טיעון לפני שיקיים דיון בבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה. "ההליך נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים לפני שיקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה", נכתב.