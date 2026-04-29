הזמר ישי לפידות פרסם פוסט תגובה בעקבות הרצח המזעזע של הנער ימנו בנימין זלקה, בו מתח ביקורת על האופן שבו הציבור מגיב לאירועי אלימות.

לדבריו, תחושת הזעזוע הציבורית אינה עקבית, ותלויה במיקום ובזהות הנפגעים.

לפידות כתב כי אינו מופתע מהמקרה, והסביר, "אני מתנצל, אך אני לא בהלם מהרצח הנפשע והנורא של הנער ימנו זלקה". הוא הוסיף כי הוא מסרב להזדעזע רק משום שהאירוע התרחש באזור הנחשב מבוסס ומוכר.

לדבריו, הבעיה המרכזית היא חוסר התגובה למקרי אלימות דומים בעבר, "אני כן מזדעזע ורוגז מכך שעד היום לא הזדעזענו כולנו ממקרי רצח של נערים ושל חפים מפשע, רק כי זה קרה ב'אזורים מועדים'". הוא תהה מדוע מקרי אלימות בדרום תל אביב, בלוד או בפריפריה אינם מעוררים תגובה דומה.

בסיום דבריו הדגיש לפידות כי הרצח של זלקה אינו שונה ממקרים אחרים, "הרצח הנורא והמיותר של זלקה הוא נורא ומיותר בדיוק כמו כל רצח". לדבריו, האחריות מוטלת על רשויות האכיפה והמשפט, שנדרשות לפעול באופן עקבי עוד לפני שמקרים כאלה מגיעים לאזורים מרכזיים.

בני משפחתו של ימנו בנימין זלקה שנרצח כאמור בערב יום העצמאות בפיצרייה בפתח תקווה, מסרו השבוע הצהרה לתקשורת. "אחי היה אח אהוב, מאוד אהבתי אותו. ילד שהיה מאוד טוב שאף פעם לא הפריע", אמר אחיו הגדול גסטאו. "אין לכם מושג כמה אחי עזר בבית, ובסוף הוא מצא את עצמו מת בצורה אכזרית מאוד, בצורה מזעזעת. אנחנו כואבים מאוד איזה אסון נפל עלינו ועוד ביום העצמאות".

האח הוסיף כי ימנו היה בבני עקיבא ושירת בצבא, ואמר: "ביום שכל המדינה אמורה לשמוח, הוא יצא לעבוד - ולא חזר הביתה. זה לא נתפס בכלל - וזה יכול לקרות לכל אחד. העבריינים האלו ידעו להמתין לו בחוץ, להכות אותו ובסוף להביא את הדקירה בזווית הנכונה".

אחותו הגדולה של ימנו, יארוס, הוסיפה בבכי כי נאלצה לספר לאחיהם הקטנים שימנו נרצח. "זה לא רק אחי הקטן והאהוב - הוא הפך להיות הילד והבן של כולם", אמרה. היא שיתפה כי אחיהם הקטנים שאלו אם יתפסו את אלו שרצחו את ימנו, ואמרה: "עניתי שכן. אח שלנו נרצח, אבל האנשים שעשו את זה ישלמו". לדבריה, "על אחי לא הצלחתי לשמור, אבל אולי נצליח לשמור על הילדים של כולנו".