בית משפט בברנו שבצ'כיה הרשיע השבוע צעיר בן 20 בניסיון הצתת בית כנסת, בניסיון רצח ובקידום טרור, וגזר עליו תשע שנות מאסר.

העבירות בוצעו בינואר 2024, כשהיה בן 17.

על פי כתב האישום, הנאשם ובן נוער נוסף ניסו להצית את בית הכנסת בברנו באמצעות מכשיר מאולתר, ובמהלך הפיגוע ניסו להרוג אדם ששרד את התקיפה. העבירה של קידום טרור בוצעה לאחר שמלאו לנאשם 18.

לפי הרשויות הצ'כיות, הנאשם היה חלק מקבוצה של חמישה בני נוער שהפכו לרדיקליים ברשת על ידי ארגון דאעש והפיצו תוכן שנאה נגד מיעוטים ויהודים ברשתות החברתיות.

החמישה היו מעורבים בקבוצות מקוונות שגייסו לוחמים לסוריה וחלקו עצות לאלימות.

בפשיטות שנערכו בצ'כיה ובאוסטריה תפסה המשטרה כלי נשק, ביניהם סכינים, מצ'טות, גרזנים ואקדחים.

החקירה התנהלה בשיתוף רשויות באוסטריה, בריטניה וסלובקיה, וסוכנות אכיפת החוק של האיחוד האירופי יורופול.