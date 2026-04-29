חיזבאללה ממשיך לעשות שימוש גובר ברחפני נפץ, המופעלים לעיתים באמצעות סיבים אופטיים כדי לעקוף את מערכות הלוחמה האלקטרונית.

אתמול שוגרו מספר רחפנים כאלו לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי. באחד המקרים, התפוצץ רחפן בסמוך לכוח וגרם לפציעתו של לוחם באורח קל. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

במקביל חיל האוויר ביצע אתמול גל תקיפות נרחב נגד יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. התקיפות התמקדו בתשתיות צבאיות הממוקמות צפונית לקו ההגנה הקדמי, וכללו השמדה של משגרים טעונים שהיו מוכנים לירי מיידי לעבר שטח ישראל, לצד מחסני אמצעי לחימה ומבנים ששימשו כמפקדות לפעילות עוינת נגד כוחותינו.

במקביל לפעילות מהאוויר, נרשמה הצלחה מבצעית על הקרקע כאשר לוחמי אוגדה 146 זיהו שלושה מחבלים חמושים שפעלו לקידום מתווה ירי לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הלוחמים הכווינו במהירות כלי טיס של חיל האוויר, שחיסל את חוליית המחבלים זמן קצר לאחר הזיהוי.

אתמול נהרג בלבנון עאמר חוג'יראת, בן 44 משפרעם, שעבד בחברה קבלנית המבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בכלי ההנדסי שבו עבד בדרום לבנון.

בנו, בן 19, נפצע קל מרסיסים, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים זיו בצפת.

מהתחקיר הראשוני עולה כי סמוך לשעה 11:00 שוגר רחפן נפץ של חיזבאללה לעבר הכפר עיתרון שבגזרה המרכזית בדרום לבנון. הרחפן ביצע פגיעה ישירה ומדויקת בכלי הנדסי מסוג באגר, שפעל במסגרת פעילות הנדסית להשמדת תשתיות טרור. כתוצאה מהפגיעה נהרג מפעיל הכלי, עובד הקבלן, במקום.

מתחילת המלחמה נהרגו שלושה אזרחים נוספים, עובדי קבלן של משרד הביטחון, ברצועת עזה - לירון יצחק, קובי אביטן ודוד ליבי.