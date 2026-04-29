השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קיים היום (רביעי) סיור ודיון היערכות עם הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל וגורמי מקצוע נוספים לקראת הילולת ל"ג בעומר במירון, במהלכו מתח ביקורת חריפה על המתווה שהציג פיקוד העורף לקיום האירוע.

לדברי השר בן גביר, המתווה שהוצג על ידי פיקוד העורף אינו משקף את המציאות בשטח, כאשר על אף שמדובר בהגבלה של כ-1,500 משתתפים, בפועל קיימים מספר מתחמים נוספים שיכולים להביא להימצאותם של אלפי אנשים בהר בו זמנית, אשר לדבריו, הדבר מסכן את ביטחונם ושלומם של המשתתפים.

הדיון נערך על רקע המציאות הביטחונית המתוחה בדרום לבנון. השר הדגיש כי בימים האחרונים הופרה הפסקת האש עם חיזבאללה פעם אחר פעם, מה שהופך את ריכוז הקהל הגדול למטרה פוטנציאלית.

בדיון, הדגיש השר כי לא יאפשר לקיים את ההילולה ללא אישור ביטחוני מפורש ומתווה ריאלי ושונה מצד פיקוד העורף, שיבטיח את ביטחון המשתתפים, "אנחנו דוהרים בעיניים פקוחות לאסון הבא".

על פי המתווה שאישר פיקוד העורף, יתאפשר לקיים התקהלויות של עד 1,500 איש בכל מתחם במירון, במרחקים משמעותיים ביניהם ובמרחבי התקהלות מתאימים לקהל המשתתפים. המתחמים השונים יכללו את ציון הרשב"י, מתחם בני עקיבא, מושב מירון, ומתחם ההילולה המורחב (89).

ההשתתפות בהילולה תתאפשר בסבבי עלייה של עד שעתיים לכל אחד. בהנחיית גורמי הבטיחות, מספר המשתתפים ישקלל את מרחבי הביטחון הנדרשים להבטחת הצלחת המתווה לכל אורך יום ההילולה.

במתחמים השונים יתקיימו מוקדי תפילות, ריקודים, הדלקות והכנסת אורחים, מתוך מטרה לפזר את הקהל באופן שווה ולצמצם את הסכנה. המטרה היא לשמר באופן מיטבי ובטוח את המסורת הנהוגה בהילולת הרשב"י, בכפוף למגבלות הביטחוניות.

מכירת הכרטיסים תנוהל על ידי משרד התחבורה, שיפעיל מערך תחבורה ציבורית מצומצם. המכירה תהיה לציבור הרחב בשיטת כל הקודם זוכה מאחת עשרה נקודות ברחבי הארץ. עדכונים מדויקים בנושא יפורסמו בהמשך.