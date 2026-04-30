נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל היום (חמישי) תדרוך בנוגע לאפשרויות פעולה צבאית מול איראן. כך מסרו שני מקורות המעורים בפרטים לאתר החדשות "אקסיוס". את התדרוך יעביר מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, ובהשתתפות יו"ר המטות המשולבים, גנרל דן קיין.

לפי הדיווח, עצם קיום התדרוך מעיד כי טראמפ בוחן ברצינות חידוש של עימות צבאי עם איראן. האפשרות נשקלת הן כאמצעי להתמודדות עם הקיפאון במשא ומתן והן כמהלך לקראת סיום הלחימה.

עוד נמסר כי פיקוד המרכז הכין תוכנית הכוללת גל תקיפות "קצר ועוצמתי" נגד מטרות תשתית באיראן, במטרה להביא לשינוי בעמדותיה בשיחות. שלושה מקורות ציינו כי הממשל מקווה שמהלך כזה יוביל את איראן לחזור לשולחן המו"מ עם נכונות לגמישות גדולה יותר בסוגיית תוכנית הגרעין.

בנוסף, אחת מהאפשרויות שיוצגו לנשיא עוסקת בהשתלטות על חלק ממצר הורמוז, כדי לאפשר מעבר חופשי של אוניות סוחר ומכליות נפט. לדברי אחד המקורות, מהלך כזה עשוי לכלול גם שימוש בכוחות קרקעיים.

אפשרות נוספת שנבחנה בעבר וצפויה לעלות גם בתדרוך היא מבצע של כוחות מיוחדים לאבטחת מאגר האורניום המועשר של איראן. הבית הלבן לא הגיב לפניות בנושא.

הדיווח מגיע לאחר שאתמול אמר טראמפ ל"אקסיוס" כי המצור הימי נגד איראן יימשך - עד שהמשטר יסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין.

טראמפ הוסיף כי המצור "במובן מסוים אפקטיבי יותר מההפצצות". לדבריו, "הם חנוקים כמו חזיר ממולא, וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם. אסור שיהיה להם נשק גרעיני".

לפני כן, דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" האמריקני כי טראמפ הורה ליועציו, להיערך לאפשרות של הארכת המצור הימי על איראן.

לפי הדיווח טראמפ אמר לצוותו הקרוב כי הוא מעדיף את האפשרות של הארכת המצור הימי, על פני אפשרויות אחרות בהן חידוש התקיפות באיראן או נסיגה חד צדדית אמריקנית. זאת, מכיוון שהוא סבור כי שני המהלכים הללו עלולים לאפשר לטהראן להמשיך בסגירת מצר הורמוז.