ד"ר אריה בכרך מותח בטורו השבועי בערוץ 7 ביקורת חריפה על ממשלת ישראל, וטוען כי קיים פער גדול בין הבנת הציבור לבין התנהלות הדרג המדיני.

לטענתו, הממשלה טרם מפנימה כי לא ניתן "ללמד לקח" את חמאס ואת חיזבאללה באמצעות המערכות הצבאיות המתנהלות נגדם.

בכרך טוען כי שני הארגונים אינם מורתעים גם לאחר שתי מערכות, וכי ההישג היחיד של הלחימה הוא הארכת פרק הזמן שנדרש להם כדי להשתקם. לשיטתו, אין בכך פתרון אמיתי, סופי ומוחלט לאיום הנשקף מהם.

בהמשך מתייחס בכרך גם לממשלת לבנון, וטוען כי היא לא תפרק את חיזבאללה מנשקו בעקבות הצהרות ישראליות. לטענתו, הסיבה לכך כפולה, גם משום שאין ביכולתה לעשות זאת וגם משום שהיא אינה רוצה בכך.

בכרך קורא לגבות מממשלת לבנון מחיר כבד על פעולות חיזבאללה, כדי שהחשש מפני ישראל יגבר על הפחד מפני הארגון. הוא מוסיף כי רק מצב כזה עשוי להביא את לבנון לשנות את התנהלותה.

בכרך מותח ביקורת גם על הדגש שניתן בישראל לפיתוח אמצעי מענה לרחפני חיזבאללה, לאחר שבתקשורת מדווח על "מרוץ לפיתוח מענה" לאיום זה. לטענתו, ההסתמכות על התגוננות, התחפרות והתמגנות אמנם חשובה, אך אינה מייצרת הרתעה ואף משדרת חולשה.

בסיום דבריו תוקף בכרך את ראש הממשלה ושר הביטחון, וטוען כי הציבור מצפה למעשים ולא ל"הצהרות גבורה". עוד הוא אומר כי אם ארצות הברית אינה מאפשרת לישראל להגן על עצמה כפי שנדרש, יש לומר זאת במפורש ולא להסתפק, לשיטתו, בהצהרות בלבד.