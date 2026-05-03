נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הלילה (ראשון) ברשת החברתית שלו Truth Social כי יבחן בקרוב את ההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה.

"‎בקרוב אבחן את התוכנית שאיראן שלחה לנו, אבל אני לא יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת, בהתחשב בכך שהם עדיין לא שילמו מחיר מספיק גדול על מה שעשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות", כתב טראמפ.

הפוסט פורסם לאחר שהנשיא נשאל על ידי כתבים על חידוש אפשרי של התקיפות באיראן והשיב: "יש אפשרות שזה יכול לקרות".

כלי תקשורת באיראן דיווחו קודם לכן כי טהרן העבירה לארה"ב, באמצעות המתווכים הפקיסטנים, הצעה בת 14 סעיפים המתמקדת בסיום המלחמה, בניגוד להצעה האמריקנית שביקשה הפסקת אש של חודשיים.

לפי הדיווחים, ההצעה האיראנית כוללת דרישה להכרעה בכל הנושאים בתוך 30 יום. בין הדרישות המרכזיות: נסיגת כוחות אמריקניים מהאזור, הסרת המצור הימי, שחרור נכסים קפואים, ביטול סנקציות, פיצויים, סיום המלחמה בלבנון והקמת מנגנון חדש לניהול מצר הורמוז.

ביום שישי דחה טראמפ את ההצעה הקודמת של איראן ואמר לכתבים כי אינו מרוצה ממנה.

במקביל דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ההצעה שנדחתה ביום שישי ויתרה על הסרת המצור הימי כתנאי מקדים.

לפי הדיווח, ההצעה האיראנית כוללת צעד מסוים לקראת ארה"ב, בכך שהיא מציעה לדון בתנאים לפתיחת מצר הורמוז במקביל לערבויות אמריקניות לסיום התקיפות ולהסרת המצור על הנמלים באיראן. ההצעה כוללת גם דיון בנושאים הקשורים לתוכנית הגרעין בתמורה להקלה בסנקציות.

