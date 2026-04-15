נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לרשת "פוקס ניוז", שישודר במלואו בהמשך היום (רביעי), כי המלחמה עם איראן "קרובה לסיום".

הדברים נאמרו בתשובה לשאלה של המראיינת מריה ברטירומו, שביקשה לדעת האם העימות הסתיים.

טראמפ השיב כי להערכתו הסיום מתקרב, ואמר: "אני חושב שזה קרוב לסיום, כן. אני רואה את זה כקרוב מאוד לסיום".

האמירות מגיעות על רקע דיווחים על אפשרות לסבב שיחות נוסף בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שסבב המשא ומתן שנערך בפקיסטן בסוף השבוע לא הניב תוצאות.

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, אמר מוקדם יותר באירוע במדינת ג'ורג'יה כי קיים "חוסר אמון רב" בין הצדדים, אך ציין כי הוא אופטימי לגבי הסיכויים להסכם.

לדבריו, "אחרי 49 שנים, יש חוסר אמון רב בין איראן לארצות הברית. לא נפתור את הבעיה הזו בן לילה, אבל כן, אני חושב שהאנשים שישבנו מולם רצו להגיע להסכם".

ואנס הוסיף כי הנשיא הנחה לנהל משא ומתן בתום לב וציין כי כך נעשה וכך יימשך. עוד אמר כי טראמפ העביר לאיראנים מסר שלפיו התחייבות לאי-החזקת נשק גרעיני תוביל לשגשוג כלכלי ולשילוב רחב יותר של איראן בכלכלה העולמית.