נתניהו: הטייסים שלנו ערוכים להגיע לכל מקום בשמי איראן

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג היום (ראשון) את תוכנית ההתעצמות הביטחונית של ישראל, המבוססת על עקרונות העצמאות והעליונות הצבאית.

נתניהו פתח את דבריו בהדגשת חוסנה של המדינה ואמר, "ישראל חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות: התעצמות ועצמאות".

במסגרת תוכנית ההתעצמות, הכריז ראש הממשלה על רכישת שתי טייסות של מטוסים חדישים מסוג F-35 ו-F-15IA עבור חיל האוויר.

הוא ציין כי "המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם ב'עם כלביא' ועכשיו ב'שאגת הארי'. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת - אם יידרשו לכך. יש לנו מטוסים אדירים ויש לנו טייסים אדירים".

בנוגע לעיקרון העצמאות, הנחה נתניהו להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים כדי לצמצם את התלות בגורמי חוץ.

לדבריו, "בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. במקביל, נפתח כלי טיס פורצי דרך תוצרת כחול לבן. זה ישנה את כל התמונה".

ראש הממשלה התייחס גם להתמודדות עם איום הרחפנים מלבנון וציין כי "לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים, וכבר היום יוצג לי דו"ח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן - אבל אנחנו על זה. אנחנו נמשיך להבטיח את עליונות ישראל בכל הזירות".