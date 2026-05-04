שני לוחמי צה"ל נפצעו היום (שני) במהלך חילופי אש בהיתקלות עם מחבלים. מיד לאחר התקרית חיל האוויר תקף עמדות חיזבאללה באזור.

הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

התקרית התרחשה סמוך לשעה 11:00 בבוקר, כשכוחות סיירת גולני הפועלים בפיקוד אוגדה 36 נתקלו במספר מחבלים בדרום לבנון שפתחו לעברם באש.

הכוחות בשטח הגיבו במהירות לאחר פציעתם של הלוחמים. במקביל חיל האוויר תקף מספר מבנים צבאיים ועמדת נ"ט של ארגון הטרור באזור.

מוקדם יותר דווח כי במהלך פעילות של כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 בפיקוד אוגדה 36 לאורך הימים האחרונים, זוהו במספר אירועים שונים, עשרה מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות. בסגירות מעגל מהירות, צה"ל חיסל את המחבלים והסיר את האיום.

בפעילות נוספת של לוחמי היחידה הרב-ממדית, הושמדה עמדת שיגור טעונה ומוכנה לשיגור שהיוותה איום מיידי על כוחותינו. כמו כן, הושמדו תשתיות ששימשו לאחסון אמצעי לחימה ומבנים צבאיים.

הלילה חיל האוויר תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה מהן פעלו מחבלי הארגון, לאחר ששוגר טיל נ"ט לעבר כוחותינו בדרום לבנון, ללא נפגעים.