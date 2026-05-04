ישראל נערכת לקריסה אפשרית של הפסקת האש ואף ייתכן שלירי טילים מאיראן - לאחר שהמתיחות האזורית הגיעה לשיא חדש בעקבות המבצע האמריקני "פרויקט חופש" לשבירת המצור במצר הורמוז והתקיפה האיראנית האחרונה באיחוד האמירויות.

גורמי ביטחון ישראלים הבהירו כי צה"ל נערך להגיב באופן מיידי על כל ניסיון תקיפה איראני ישיר נגד מטרות ישראליות, וכי המערכת עוקבת בדריכות אחר תנועות חשודות במרחב המזרח התיכון.

האיומים מכיוון טהרן הפכו מוחשיים יותר בשעות האחרונות, כאשר דובר צבא איראן פרסם ציוץ המאיים ב"ליל זעם". במקביל, הגיעו דיווחים על כינוס דחוף של המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מה שמעלה את החשש כי בטהרן מתכננים תגובה צבאית רחבה ללחץ האמריקני הגובר.

בתגובה להתפתחויות אלו, הגבירו בצה"ל את רמת הכוננות, ושרי הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב כבר קיבלו זימון לדיון דחוף שיתקיים ביום רביעי בערב.

למרות המתיחות הגבוהה, בצה"ל מבקשים להרגיע את הציבור ומדגישים כי נכון לשעה זו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

גורם צבאי מסר כי מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות ערוכות ודרוכות במידה המקסימלית, רמה שנשמרה מאז תחילת הפסקת האש.

בתוך כך, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נמנע מלומר שאיראן הפרה את הפסקת האש כששיגרה טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות.

בשיחה עם רשת ABC טען טראמפ כי "לא היה מדובר בירי כבד". כשנשאל אם הפסקת האש הופרה, השיב: "אנחנו נעדכן אתכם, אני בודק את זה. על איראן לקוות שהפסקת האש תישאר בתוקף".

הוא הוסיף "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כשהמלחמה באיראן תסתיים, ואני חושב שזה יקרה מהר מאוד, מחירי הנפט יירדו ברמות שלא ראיתם".