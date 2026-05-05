ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, התייחס היום (שלישי) במסיבת עיתונאים להצטרפותו למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט.

בדבריו הסביר כהן כי למרות שהזירה הפוליטית זרה לו, הוא חש מחויבות עמוקה לפעול למען המדינה בעת הנוכחית.

הוא ציין את ההיכרות העמוקה והממושכת בינו לבין איזנקוט, הנמשכת למעלה מ-25 שנים, "במאמץ משותף ובכוחות משותפים הצלחנו לבלום את האינתיפאדה, יש לנו יכולת אישית וארגונית להתמודד עם האתגרים הנוכחיים ולתת תקווה לעם".

הוא הביע אמון מלא ביו"ר המפלגה: "אני רואה בגדי האיש הנכון בזמן הנכון להוביל את ישראל ולקבל החלטות קשות, לנווט את המדינה בצמתי ההכרעה שלפנינו".

הוא הסביר כי "ההצטרפות לאיזנקוט היא צו 8 עבורי. לתת להנהגה שכשלה להמשיך להנהיג יהיה דבר לא אחראי. היו פניות רבות אבל גדי הוא האיש הנכון".

כהן, תושב רמות בירושלים ואיש הציונות הדתית, היה מהמבקרים החריפים של ממשלת הימין בראשות נתניהו. בניגוד לעמדת קודמו בתפקיד יובל דיסקין, תמך כהן בעסקת שליט ואמר ש"רמת הסיכון שאנו לוקחים היא רמה ואתגר ביטחוני שנוכל להתמודד איתם. בעזה יש 20 אלף לוחמי גדודי עז א-דין אל קסאם, ועם עוד 200 מחבלים לא ייפול עלינו העולם".

בהודעת מפלגת ישר! על הצטרפות כהן נמסר כי "בשנים האחרונות הפך לקול בולט וערכי בשיח הציבורי, כשהוא מתייצב נגד פגיעה במוסדות המדינה ובערכי הממלכתיות ופועל נגד החלשת מערכת הביטחון והעמקת השסעים בחברה הישראלית".

איזנקוט אמר: "יורם חברי מביא עימו יותר מ-35 שנה של ניסיון ביטחוני עשיר ומומחיות בכל הקשור לביטחון לאומי. הוא קול מקצועי, ממלכתי וערכי שמייצג את סוג המנהיגות אותו ישר! מציעה לעם ישראל. מנהיגות של אחריות ויושרה; של תוצאות, ולא של סיסמאות. נחזיר את ישראל למסלול ישר וערכי, עם עוצמה ביטחונית ומנהיגות מאחדת ומעוררת תקווה, שתחבר את עם ישראל".