ראש השב"כ לשעבר יורם כהן הביע התנגדות ותקף את המינויו הצפוי של האלוף מיל' דוד זיני לראש השב"כ הבא. אבל ברשתות החברתיות מזכירים לכהן, חובש הכיפה, מה כתבו עליו אז טרם מינויו בעיתון 'הארץ'.

העיתונאי אמיר אורן כתב ב-2014 נגד כהן, "חמור מכל - המצב בשב"כ, שנהפך בשנים האחרונות ל'שירות בעלי כיפות'. שלושה מארבעת בעלי התפקידים הבכירים ביותר באים מרקע דתי ומקרינים אהדה להשקפת עולם המתנגדת לפשרה מדינית שכרוכה בפינוי התנחלויות. מוטה ורפול החילוניים מצה"ל של שנות ה-70, קמו לתחייה בשב"כ בדמות יורם כהן הסביל והסגור, סגנו הפעיל והנמרץ ר' - נסיך הכתר, או הכיפה - וראש האגף הערבי־איראני, מ'".

הוא הוסיף: "למרות תסיסה פנימית חרישית, צמרת הארגון מעצבת בצלמה את תהליכי האיתור, הגיוס והקידום. למנהלים בדרגי הביניים זהו דגם לחיקוי. להערכה השנתית של עובד השב"כ נוספה שאלה שרירותית ומקוממת בעמימותה: 'האם הוא פועל לפי מערכת ערכים ציוניים'. השב"כ התמלא בעובדים דתיים, הרבה מעבר לשיעורם באוכלוסיה. בנות דתיות בשירות לאומי מקבלות עדיפות על חיילות חילוניות בהצבה לתפקידים מודיעיניים מעניינים, ורבות מהן נשארות בשב"כ לאחר תום תקופת ההתנדבות".

אתמול שלחו ארבעה ראשי שב"כ לשעבר מכתב לוועדת גרוניס נגד מינוי זיני לראש השב"כ. כהן התריע כי מינוי כזה עלול לפגוע בעצמאות השירות ובחוקיות פעולתו.

במכתבו כתב כהן כי "קיים חשש שיופעל הלכה למעשה על ידי מי שמינה אותו ויעשה שימוש בסמכויותיו - לרבות סמכויות ביטחוניות ואזרחיות - באופן שאינו עומד באמות מידה מקצועיות וייתכן שלא בהתאם לחוק".

במכתב הוא הזכיר בקשה שקיבל בעבר מראש הממשלה נתניהו להסרת הסיווג הביטחוני של נפתלי בנט, בגלל בעיית אמינות בסיירת מטכ"ל. "דוגמאות נוספות מהן ניתן להסיק כי מדובר בדפוס פעולה חוזר ומתגבר של רה"מ נתניהו התרחשו בעת כהונת ראש השירות רונן בר".

כהן הדגיש כי אינו מכיר אישית את זיני, אך לטענתו מגוון התפקידים שמילא בצה"ל "אינו בסיס מספיק למינויו לראש השירות. התיאור בתצהירו של רונן בר - הוצאת המזכיר הצבאי והקלדנית מהחדר מזכיר את האופן שבו בחר רה"מ להציע למועמד את התפקיד - הוא ורה"מ ברכב, בביקור בצאלים, בלי נוכחות המזכ"צ. אם ההצעה הייתה ראויה ולגיטימית, מדוע בחר רה"מ להציע אותה באופן כזה?".

לדבריו, "נושא משרה ביטחונית כה בכירה לא רשאי להיות 'חייב' דבר לממנה. הוא צריך להיות חייב רק לישראל, חוקיה ועקרונות הדמוקרטיה. נאמנות ראש השירות חייבת להיות נתונה ללא צל של פקפוק לממלכה ולא למלך. אישור מינוי המועמד לתפקיד ראש השירות יהיה בו משום 'לפני עיוור לא תיתן מכשול', מאחר שניתן לצפות בוודאות שבמוקדם או במאוחר ישוב רה"מ ויעמיד את ראש השירות בדילמת הנאמנויות. בנתונים שלפנינו, ספק רב אם המועמד מספיק מנוסה ובעל כתפיים רחבות מספיק בתחומים הרלוונטיים לעבודת השירות, ובפרט לאתגרים בפני ראש שירות בישראל".