סיור מצולם בתוך מנהרה בלבנון דובר צה"ל

כוחות אוגדה 146 ממשיכים בפעילות עצימה בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי, במטרה להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל. צוותי הקרב החטיבתיים 226, 401 ו-300 פועלים במרחב לנטרול תשתיות הטרור של חיזבאללה.

מתחילת הלחימה חסלו הכוחות יותר מ-250 מחבלים באמצעות התקלויות פנים מול פנים ותקיפות מהאוויר.

במקביל, הושמדו אלפי תשתיות טרור וחמישה תוואים תת-קרקעיים ששימשו את פעילי הארגון במרחב דרום לבנון.

הפעילות מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם יחידת יהל"ם, שפעלה להשמדת מפקדות תת-קרקעיות ועמדות שיגור. במהלך הסריקות איתרו הלוחמים מאות פריטי אמצעי לחימה, הכוללים רחפנים, מטענים, טילי נ"ט ומשגרי RPG.

צה"ל הפיץ תיעודים מהשמדת עמדת שיגור באמצעות רחפן וכן מפעילות הלוחמים בתוך תוואים תת-קרקעיים. התיעודים כוללים צילומים ממצלמות הגוף של לוחמי יחידת יהל"ם ואוגדה 146 בעת השמדת תשתיות הטרור.

"צה"ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני", נמסר.