עמית סגל נגד התאגיד ללא קרדיט

הפרשן עמית סגל התייחס בחריפות לדבריו של השדרן אריה גולן, אשר השתלח הבוקר בשידור בשר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

סגל השווה את התנהלות השידור הציבורי למוסדות מדינה אחרים שיתנו שירות על בסיס שיוך פוליטי, וטען כי מדובר במציאות שאינה מתקבלת על הדעת.

הוא הדגיש כי הציבור הישראלי מממן את תאגיד השידור בכמעט מיליארד שקל בשנה מכספי המסים, אך בפועל התמורה ניתנת לצד אחד בלבד במערכת הפוליטית.

לדבריו, ההשתלחות של גולן בסמוטריץ' אינה מקרה חריג אלא חלק ממגמה של התמקדות במתקפות על הימין בתחנה. בביקורתו התייחס סגל גם לתוכניות התחקירים של הערוץ ולחוסר האיזון בייצוג העמדות השונות.

הוא ציין כי נוכחותה של "אילה חסון אחת לא מספיקה מול מאה מהצד השני" וכי אין סיבה שמשלם המסים יממן מערכת שלא מייצגת אותו.

"זה לא התחנה של אמא שלהם, זה לא הרדיו של אבא שלהם, זה לא השידור רק שלהם. אתם רוצים לקחת כסף מהציבור? תייצגו אותו", קרא סגל בדבריו.

הוא חתם את דבריו בחרטה על תמיכתו בעבר בהקמת התאגיד: "כשהתאגיד הוקם הייתי ממש בעדו, נלחמתי בשביל שהוא יקום. אני חושב שטעיתי ויצאתי פראייר".