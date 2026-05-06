נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם היום הודעה רשמית שבה הציב אולטימטום לאיראן בנוגע להסכם המתגבש בין המדינות.

הנשיא הבהיר כי הסכמה איראנית לתנאים היא התנאי היחיד להפסקת הלחץ הצבאי והמצור הימי במצר הורמוז.

טראמפ ציין כי אם איראן תסכים למלא את חלקה, "הזעם האפי" (Epic Fury) שהפגינה ארה"ב יגיע לסיומו. הוא הוסיף כי מצב זה יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לתנועה עבור כולם, כולל עבור איראן עצמה.

הנשיא הדגיש כי הוא מטיל ספק בנכונותה של איראן לשתף פעולה עם המהלך. "בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, מה שמהווה, אולי, הנחה גדולה", כתב טראמפ בהתייחסו לסיכויי הצלחת המגעים.

לצד האפשרות להסדר, הנשיא שלח איום ישיר וחריף למקרה שבו המשא ומתן ייכשל. לדבריו, אם האיראנים לא יסכימו לתנאים, צבא ארצות הברית יפתח בסבב הפצצות נרחב בשטחם.

טראמפ הבהיר כי התגובה הצבאית במקרה של סירוב תהיה קשה יותר מכל מה שהכירו האיראנים עד כה. "זה יהיה, למרבה הצער, ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיו קודם לכן", סיכם הנשיא את דבריו.

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקורות במשטר בטהרן כי "איראן טרם מסרה תגובה רשמית לנוסח הסופי של ארה"ב".

עם זאת גורם בכיר איראני טען כי "הנוסח הסופי של האמריקנים מכיל כמה סעיפים בלתי מקובלים".