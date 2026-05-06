נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (רביעי) כי מבצע "פרויקט חופש" במצר הורמוז ייעצר באופן זמני, כדי לאפשר הגעה להסכם סופי עם איראן.

"בעקבות בקשתן של פקיסטן ומדינות נוספות, לאור ההצלחה הצבאית האדירה שנחלנו במהלך המערכה נגד איראן, ובנוסף להתקדמות משמעותית לעבר הסכם סופי ומוחלט עם נציגי איראן - הגענו להסכמה הדדית כי בעוד שהמצור יישאר בתוקפו המלא, 'פרויקט החופש' (תנועת הספינות דרך מצר הורמוז) יושהה לפרק זמן קצר, כדי לבחון האם ניתן יהיה להשלים ולחתום על ההסכם", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social.

טראמפ הכריז על המבצע בתחילת השבוע, והסביר כי מדובר במהלך צבאי-לוגיסטי רחב היקף שמטרתו לשבור את המצור הימי במצר הורמוז.

המבצע נועד לחלץ עשרות ספינות סחר ממדינות שונות, שנתקעו בנתיב המים האסטרטגי בעקבות המתיחות הביטחונית והמיקוש האיראני הנרחב במרחב.

כמה שעות לפני הודעת טראמפ על השהיית המבצע, אמר מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, לכתבים כי מטרת המבצע היא "לחלץ כמעט 23,000 אזרחים מ-87 מדינות שונות, שלכודים וננטשו לגורלם במפרץ הפרסי על ידי המשטר האיראני".

הוא הוסיף כי המצור האיראני על מצר הורמוז הוא "לא רק פלילי", אלא גם "נואש והרסני", וכינה זאת "פיראטיות".