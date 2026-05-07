חשבון האינסטגרם "חיילים מחייכים" פרסם תמונה של שליח חב"ד למכללות הרב לירז זעירא, שנפצע קשה בסוריה, כשהוא מניח תפילין לאדם ברחוב.

את התמונה המיוחדת צילם הצלם מנחם גייסינסקי שתפס את הרגע ליד בית חב"ד שאותו מנהל הרב זעירא.

לצד התמונה פורסם פוסט שעורר התרגשות רבה ברשת בו נכתב "גם לאחר שאיבד את שתי רגליו בפיצוץ מוקש בדרום סוריה בעת ששירת כרס"ן במילואים בצה"ל, הרב לירז זעירא מסרב להיכנע לחושך. כרב חב"ד מסור בקמפוס המכללות בירושלים, הוא ממשיך לעודד תלמידים, להפיץ שמחה, תורה וחמימות חסידית לכל הסובבים אותו.

כאב לחמישה, לוחם קרבי ושליח אמיתי של טוב, הוא מראה לעולם ששום אתגר לא יכול לעצור נשמה בוערת עם מטרה. הוא עדיין רוקד עם ליבו, ומוביל באומץ, תוך שהוא מעורר בכולנו השראה להביא עוד אור לעולם. גיבור אמיתי".

רס"ן במיל' הרב לירז זעירא, בן 42, נפצע קשה מפיצוץ מוקש בדרום סוריה ואיבד את שתי רגליו - אחרי מאות ימי מילואים במלחמה.

הוא עבר תהליך שיקום ארוך - ולכל אורכו - המשיך במלאכת השליחות אליה חזר לפני כמה חודשים במשרה מלאה.