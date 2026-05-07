בישיבת מרכז הרב נערכת בשעה זו (חמישי) הלוויתו של הרב אריה שטרן, רבה הראשי של ירושלים לשעבר, שנפטר הלילה בגיל 81.

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, ספד בהלוויה ואמר "הרב שטרן היה איש האמת - גם אם היא לא היתה נעימה. 'ירושלים תיתן קולה' - כי הקול שלו חסר. הוא ביקש לחבר והתחבר עם גופים מכל הגוונים - כולל ממאה שערים - כדי להילחם על קדושת השבת. הוא היה ענו וכינס לפחות פעם בחודש רבנים מכל הציבורים כדי להכריע במשותף בנושאים הלכתיים".

ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, ספד: "זכתה ירושלים לשים את הרב שטרן עליה כראש. הרב אריה - כשמו כן הוא - היה גיבור כארי. הרב עמד בהרבה מאוד ניסיונות - גם בחיים הציבורים - וכולם הובילו אותו תמיד לבית המדרש. הוא זכה להעמיד הרבה תלמידים - ואנחנו זכינו בו".

הרב הראשי לשעבר, הרב דוד לאו, נשא גם הוא דברי הספד. "הרב שטרן הרגיש כל פגיעה בכבודה של השבת כפגיעה אישית בו. זה כאב לו. הוא ביטל את עצמו רק כדי להמשיך את דרכו של מרן הרב ב'הלכה ברורה'. כאב לו כבוד שמיים".

הרב זלמן ברוך מלמד, ראש ישיבת בית אל, ספד "זכה הרב אריה כל שנותיו לעסוק בהלכה. בדרך ישרה לכוון את כל הסוגייה ולהגיע אל המסקנה. הרב אריה היה אדם של אחדות - הקב"ה אוהב את המקום שכולם נמצאים ביחד. גם הלימוד שלו עסק בהלכה וגם באישיות שלו הוא שאף לחבר יחד".

בהלוויה משתתפים גם הרב יעקב פילבר, הרב אביהוא שוורץ, הרב יוחנן פריד, הרב שלמה משה עמאר, הרב אליקים לבנון, הרב דוד חי הכהן, הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו, הרב שמחה שטטנר, הרב ירחמיאל ויס, הרב יהושע כץ, הרב אורי שרקי, הרב יהושע מגנס, הרב שמעון לפיד, הרב מנחם בורשטין, הרב גבריאל סרף, הרב יששכר גואלמן, הרב ישראל מלכיאל, הרב יאיר גזבר, הרב איתן שנדורפי, הרב דוד לבנון, הרב חיים ענזי, הרב נריה גוטל, הרב שלמה אישון, הרב ארל'ה הראל, הרב יעקב ידיד, הרב משה גנץ, הרב שחר אימבר, הרב חיים סמוטריץ, הרב ראם הכהן, הרב איתמר אורבך, הרב משה הררי, הרב יצחק יעקובוביץ, הרב משה אמסלם, הרב מאיר פרימן, הרב ציון לוז, הרב הושע רבינוביץ, והרב אליעזר איגרא.

הרב שטרן עמד במשך עשרות שנים בלב העשייה התורנית והחינוכית של הציבור הדתי־לאומי, שימש כרב העיר ירושלים, כחבר מועצת הרבנות הראשית וכראש מכון "הלכה ברורה ובירור הלכה".

הרב שטרן הותיר אחריו את רעייתו מרים־יוכבד, שבעה ילדים, בין ילדיו נמנים יקירה, אשת הרב אמוץ קורצטג; שרה, אשת הרב יצחק סמואל; רחל, אשת אל"ם במיל' הרב ישי איתן; והרב יחזקאל שטרן, המשמש כר"מ בישיבה הגבוהה בכרמיאל.

משפחתו נשאה לאורך השנים גם את כאב מותה של הבת שירה, שנהרגה בתאונת דרכים בשנת 2007 בגיל 21 - אובדן שהותיר חותם עמוק על בני המשפחה ועל מקורביו של הרב.